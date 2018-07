Política “Conversa com o PSDB está adiantada”, afirma Jovair Arantes, presidente estadual do PTB Anúncio deve ser feito até o dia 5 de agosto, data da convenção do partido

O PTB deve oficializar apoio ao PSDB até o dia 5 de agosto, quando acontece a convenção do partido. Segundo o presidente estadual da sigla e deputado estadual, Jovair Arantes, “a conversa com os tucanos está adiantada”. “O PTB toma decisões baseadas no que é discutido nas reuniões do colegiado. Estamos chegando no consenso de que o melhor é caminhar com José Eliton...