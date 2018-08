Política Convenção do Democratas consolida coligação com outros 12 partidos em Goiás Frente “Unidos Para Mudar Goiás” lança Ronaldo Caiado como candidato a governador de Goiás e Lincoln Tejota (Pros) a vice

A convenção do Democratas em Goiás, na manhã deste sábado (4), consolida a coligação de um total de 13 partidos que apoiarão a candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM) ao governo de Goiás na eleição deste ano. O evento acontece no Clube Jaó, em Goiânia. O restante da chapa majoritária é composta pelo deputado estadual Lincoln Tejtota (Pros), candidato a vice, ...