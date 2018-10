Política Conheça quem é o suplente de Ronaldo Caiado que vai ocupar a vaga de Senador por Goiás até 2023 A posse do governador acontece no dia 1º de janeiro, e o suplente poderá assumir logo em seguida

Com a eleição de Ronaldo Caiado (DEM) no último domingo (7) para governador de Goiás, com 59,73% dos votos válidos, abre-se espaço para que seu suplente assuma a titularidade do mandato no Senado. O primeiro suplente de Caiado é o empresário Luiz Carlos do Carmo (MDB). Ele foi deputado estadual entre 2006 e 2014. Em seu perfil na Assembleia Legislativa de Goiás,...