Política Congresso teve aumento de representantes femininas

Ao se avaliar o resultado das eleições para o Congresso Nacional, os dados mostram que mais mulheres foram eleitas em 2018 do que em anos anteriores. No último dia 7 de outubro foram escolhidas 77 deputadas federais para a Casa, contra 51 em 2014, por exemplo, o que representa um aumento de 50%. Somando-se as senadoras eleitas e as que ainda estão em mandato, a part...