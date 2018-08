Política Confira os programas de governo dos presidenciáveis de 2018 Treze nomes foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral para concorrer à presidência da república, e com eles seus projetos de governo

A campanha eleitoral para a presidência da república começou oficialmente no dia 16 de agosto. Treze nomes foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e com eles, seus programas de governo. Os nomes registrados foram: Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Ciro Gomes (PDT), Eymael (DC), Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSol), Henrique Meirel...