Política Confira as datas dos debates no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad na TV Primeiro encontro entre os candidatos do PSL e do PT acontece já nesta quinta-feira (11), na Band, e o último será na TV Globo, no dia 26

Com o segundo turno das eleições presidenciais definido entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), foi divulgado nesta terça-feira (9) o cronograma dos debates entre presidenciáveis. O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse à Rádio Bandeirantes que pretende participar de debates de televisão no segundo turno, se for liberado pela e...