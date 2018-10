Política Comunicado atribuído ao PT que pede que eleitores votem na segunda-feira é falso TSE determina que a votação será das 8h às 17h do domingo, dia 7 de outubro

É falsa a mensagem que circula no WhatsApp que pede aos eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) irem votar apenas na segunda-feira, dia 8 de outubro. A imagem que simula um comunicado aos eleitores tem a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do candidato à presidência da República, Fernando Haddad, e da candidata à vice-presidência, Manuela D’Ávil...