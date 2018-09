Política “Como anular meu voto?”: buscas no Google revelam descaso do eleitor brasileiro; veja o top 5 “Como justificar o voto?” e “O que acontece se eu não votar?” são outras das perguntas mais feitas no buscador

O Google lançou nesta quinta-feira (13) uma página especial sobre as eleições no Brasil com informações sobre as principais tendências de pesquisas. Os números revelam o possível desinteresse ou desencanto de grande parte dos eleitores com a política, já que as principais buscas dos últimos sete dias são, em ordem, “Como anular o voto?”, “Como justificar o voto...