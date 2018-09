Política Comitê da ONU reforça parecer a favor da candidatura de Lula A nova manifestação foi revelada pelos advogados do petista, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira, que afirmam que a decisão é "obrigatória e vinculante"

O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU) apresentou nesta segunda-feira (10) um novo comunicado em que reafirma a obrigação do Estado brasileiro de deixar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputar as eleições de outubro deste ano. A nova manifestação foi revelada pelos advogados do petista, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira, que af...