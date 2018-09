Política Comissão de Ética no RJ aciona filho de Bolsonaro após foto de tortura Parlamentares da oposição entraram com denúncia contra a divulgação de imagem que simula um homem torturado

Um dos filhos do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), o vereador Carlos Bolsonaro (PSL) será acionado pela oposição na Comissão de Ética da Câmara do Rio sob acusação de apologia à tortura. Parlamentares da oposição entraram com denúncia contra a divulgação de imagem que simula um homem torturado. A foto foi publicada no “stories” do ver...