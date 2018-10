Logo após saber do resultado das eleições para o primeiro turno em Goiás, o governador José Eliton (PSDB) decidiu fazer um pronunciamento no Salão Verde do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Ronaldo Caiado (DEM) foi eleito governador e tomará posse no dia 5 de janeiro e seguirá a gestão até 31 de dezembro de 2021.

José Eliton ressaltou que, com naturalidade e respeito, irá “seguir em frente e concluir a missão que o povo nos conferiu para governar Goiás até o final deste ano”.

O governador também afirmou que é momento de celebrar a democracia. “Hoje, acima de tudo, é momento de celebrarmos a democracia. A população de Goiás escolheu livremente seus próximos representantes. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar servindo os goianos, construindo um Estado que é referência para o Brasil em muitas áreas e espero que continuemos a avançar pelo bem de todos que vivem aqui. Rogo a ele também que Goiás e o Brasil alcancem os sonhos dos eleitores que hoje foram às urnas”.

José Eliton também aproveitou o momento para cumprimentar os apoiadores. “A todos que participaram conosco, apoiando nosso projeto e carregando nossas bandeiras, meu muito obrigado! De maneira respeitosa, levamos a nossa mensagem para todo o Estado. Gratidão também à minha família, meu porto seguro que está comigo em todos os momentos”, disse. “Parabenizo o governador eleito Ronaldo Caiado e o desejo sucesso, na medida em que o sucesso dele será o sucesso dos goianos. Aos demais candidatos, eleitos ou não, parabenizo pela coragem de participar deste processo democrático tão importante para o nosso país”, complementou.

Eliton também relatou que, no próximo ano, pretende retomar a carreira e se dedicar à advocacia, além de ficar mais próximo dos familiares.