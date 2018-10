Política Com gritos de guerra e bandeiras, manifestantes apoiam Bolsonaro em Goiânia Um grupo se reuniu nas escadarias do Monumento às Três Raças com gritos de ordem contra os adversários petistas: “Nossa bandeira jamais será vermelha”

Faltando pouco poucos dias para o segundo turno das eleições, militantes do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) se reuniram na tarde deste domingo (21), em Goiânia. O ato começou por volta de 14h30, na Praça Cívica, região central da capital. Os apoiadores vestiam as cores verde e amarelo, camisetas com o rosto do militar e cartazes contra o Partido dos Tr...