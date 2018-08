Política Com 'colinha' na mão, Bolsonaro agradece emissora por retirar púlpito de Lula do estúdio "Não podemos dar espaço aqui para um bandido condenado por corrupção frequentar esse debate, nem que seja virtual", disse o candidato do PSL

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) utilizou um pouco do tempo de sua pergunta em uma das dinâmicas do debate RedeTV/IstoÉ para atacar o candidato Lula (PT), que teve o púlpito destinado a ele retirado do estúdio, a pedido da maioria dos postulantes ao Planalto. "Agradeço a RedeTV por ter retirado o púlpito do Lula. Não podemos dar espaço aqui para um ban...