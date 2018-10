Com 59,51% dos votos válidos, Siron Queiroz (SDD) foi eleito prefeito de Turvelândia em eleição suplementar realizada neste domingo (28) no município. O adversário do prefeito eleito, Joel Gaguinho (MDB), recebeu 40,49% dos votos válidos. A cidade teve 377 abstenções, 9 votos brancos e 99 votos nulos.

Em Turvelândia, a realização da eleição suplementar foi determinada após a prefeita eleita em 2016, Reila Aparecida Naves de Farias (MDB), e o vice, Alex Queiroz Florêncio (PTC), terem os diplomas cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) por oferecer aos eleitores terreno em um loteamento que, segundo os condenados, seria criado pela prefeitura no futuro.