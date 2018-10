O estado de Santa Catarina já teve 100% das suas urnas apuradas. No estado haverá segundo turno. Concorrerão ao governo do estado, no dia 28, os candidatos Gelson Meísio (PSD) e Comandante Moisés (PSL). Eles obtiveram 31,12% e 29,72% dos votos, respectivamente.

Na sequência ficaram Mauro Mariani (MDB), com 23,21%. Décio Lima (PT), com 12,78%. Camasão (PSOL), com 2%. Portanova (Rede), com 0,52%. Jesse Pereira (Patriotas), com 0,37%. E Ingrid Assis (PSTU), com 0,28%. Ao total foram 16,31% de não comparecimento às urnas. Votos nulos, para o governo, somaram 6,14%. E os votos em branco foram 8,86% dos votos.

Para o senado foram eleitos os atuais deputados federais por Santa Catarina, Esperidião Amin (PP) e Jorginho Mello (PR). Eles foram eleitos com 18,77% e 18,07% dos votos válidos, respectivamente. O candidato do PSL Lucas Esmeraldino ficou em terceiro lugar, com 17,79% dos votos e o ex-governador Raimundo Colombo (PSD), obteve 15,3%. O percentual de votos brancos e nulos chegou a 18,22% e 27,65%, respectivamente. Se abstiveram de votar 16,31% dos eleitores do estado. (Dayrel Godinho é estagiário do convênio GJC e PUC Goiás)