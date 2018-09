Política Coligação do PT entra com representação no STF contra Bolsonaro Representação é pelo crime de ameaça, além de injúria eleitoral e incitação ao crime

A coligação "O Povo Feliz de Novo" (PT/PCdoB/Pros) entrou nesta segunda-feira (3) com uma representação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, e a coligação "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" (formada por PSL e PRTB) por crime de ameaça. A coligação encabeçada pelo PT também quer que Bolsonaro s...