Política 'Coisa meio acalorada, ele é meu amigo', diz Haddad sobre críticas de Cid Gomes ao PT O senador eleito no Ceará disse que o PT perderá eleição se não fizer mea-culpa e chamou a militância petista de "babaca"

O candidato do PT à Presidência nas eleições 2018, Fernando Haddad, classificou como uma "coisa meio acalorada" as críticas feitas pelo senador eleito do Ceará Cid Gomes (PDT) na noite desta segunda-feira, 15. "Uma coisa meio acalorada, não vou ficar comentando isso até porque eu tenho uma amizade com o Cid, ele fez elogios à minha pessoa", disse Haddad a jornalistas na...