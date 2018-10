Política Ciro retorna ao Brasil e evita manifestações sobre segundo turno Após passar quase três semanas na Europa, o pedetista chegou na última sexta-feira (26) à noite a Fortaleza com a mulher, Gisele Bezerra

Derrotado no primeiro turno, o candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza em meio à festa de correligionários e simpatizantes. Nada disse sobre política, nem eleições. O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Fernando Haddad, afirmou que um gesto de apoio de Ciro o ajudará neste domingo (...