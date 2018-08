Política Ciro reafirma que quer ajudar a 'limpar o nome' dos brasileiros Processo, segundo o candidato, seria mediado pelo governo, que vai estimular o refinanciamento dessas dívidas

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, reiterou na tarde desta sexta-feira, 10, que se for eleito quer ajudar a "limpar o nome" de 63 milhões de pessoas. O processo seria mediado pelo governo, que vai estimular o refinanciamento dessas dívidas. Na proposta de Ciro, o processo pode ser feito via bancos públicos. O pedetista reconheceu que está em...