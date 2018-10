Política Ciro Gomes diz que movimento 'Ele Não' acirrou polarização na reta final do 1° turno Presidenciável do PDT afirmou que atos em todo o País contra Jair Bolsonaro (PSL) foram "lindos", mas "tiveram um problema de marketing"

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou no começo da tarde desta quarta-feira, 3, que os atos de mulheres contra Jair Bolsonaro (PSL) foram "lindos, mas tiveram um problema de marketing". "O 'Ele não' acirrou a polarização", afirmou. "Nós erramos no marketing. Eu digo nós, não as mulheres. Estamos dando a ele o centro da referência do debate. Não tem 'Ele n...