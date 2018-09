Política Ciro Gomes dá entrada em hospital de São Paulo Hospital Sírio-Libanês, na Zona Sul da capital paulista, não foi autorizado a divulgar informações sobre a saúde do candidato do PDT ao Palácio do Planalto

Atualizada às 21h07 - 25/09/2018 O presidenciável Ciro Gomes (PDT) deu entrada, no final da tarde desta terça-feira (25), no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo informações da assessoria do candidato ao Palácio do Planalto, ele sentiu um leve desconforto na região do abdome, foi submetido a exames de rotina e teve vasos sanguíneos da próstata caut...