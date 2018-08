Política Ciro Gomes chama de 'ringue' estúdio de debate entre os presidenciáveis Candidato do PDT brincou durante o encontro entre os candidatos, proposto pela emissora de televisão RedeTV, juntamente com a revista IstoÉ

Ao chamar Geraldo Alckmin (PSDB) para uma dinâmica de conversa no debate da RedeTV em parceria com a revista IstoÉ, o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, brincou com os presentes ao estúdio e chamou o espaço montado no centro do local de "ringue". O Ciro chamando o Alckmin pro "ringue" ahahahahahahah pic.twitter.com/xjgiaEZ3Qg — Samuel (@SamTadeu...