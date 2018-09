Política Ciro diz preferir enfrentar Haddad a Bolsonaro no segundo turno Sobre as pesquisas que apontam o candidato do PSL na liderança, o pedetista acredita que ele pode "desmilinguir. É um projeto de ódio"

Um dia depois de dizer em debate que, se pudesse, preferiria não governar com o PT, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou que "para defender o Brasil" seria melhor um enfrentamento dele com o petista Fernando Haddad no segundo turno. "A disputa entre eu e o Haddad seria a disputa entre dois democratas, entre pessoas que respeitam a democracia. Independent...