Ciro deve receber alta nesta quarta se manter boa situação clínica, diz hospital

O hospital Sírio-Libanês divulgou no final da manhã desta quarta-feira (26) boletim médico a respeito da intervenção cirúrgica "de menor porte, com cauterização das áreas hemorrágicas", realizada no candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes. De acordo com a nota do hospital paulistano, Ciro encontra-se em bom estado clínico e deve receber alta ainda nesta quarta, c...