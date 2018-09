Política Ciro critica desempenho eleitoral de Haddad em 2016 e cúpula do PT PT oficializou a candidatura do ex-prefeito de São Paulo nesta tarde (11)

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, criticou na manhã desta terça-feira (11) o desempenho eleitoral de Fernando Haddad, que foi oficializado como concorrente do PT ao Planalto à tarde. A postura do partido foi mais uma vez desaprovada pelo pedetista. Em agenda pública em Taboão da Serra, município da região metropolitana de São Paulo, Ciro lembro...