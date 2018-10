Política Candidatos têm 20 dias para campanha, de olho no segundo turno Legislação é rígida: propaganda política só depois das 17h de hoje

Mal terminou a apuração dos votos do primeiro turno das eleições, o tempo começa a correr para os candidatos que disputarão o segundo turno no dia 28. São apenas 20 dias de campanha. No entanto, o calendário eleitoral é rígido: é preciso hoje (8) esperar 24 horas do encerramento da votação (17 h de ontem) para reiniciar propaganda e divulgações. Alguns partid...