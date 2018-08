Política Candidatos perdem R$ 33 milhões ao guardar dinheiro em casa Conforme dados informados à Justiça Eleitoral, o montante chega a R$ 673 milhões

Os candidatos aos cargos em disputa nas eleições 2018 perdem ao menos R$ 33 milhões por ano em remuneração ao guardar dinheiro vivo em casa ou deixar em contas correntes bancárias no País ou no exterior, conforme projeção da consultora Betty Grobman, da BSG DuoPrata e professora de mercados financeiro e de capitais na BM&F/Bovespa. Conforme dados informados à Just...