Política Candidatos já somam débitos de R$ 65,7 milhões Eles têm 30 dias após a eleição para quitar dívidas

A uma semana do primeiro turno, campanhas de 1.670 candidatos acumulam R$ 65,7 milhões de saldo negativo entre o que arrecadaram até agora e as despesas contratadas. Entre os sete com déficit parcial acima de R$ 1 milhão, os líderes são o candidato tucano ao governo de São Paulo, João Doria, com R$ 6,1 milhões, seguido pelo candidato ao governo do Tocantins Mauro Carlesse (...