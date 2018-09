Política Candidatos investem em carreatas em Goiás Daniel Vilela e José Eliton participaram de atos no interior, enquanto Ronaldo Caiado celebrou seu aniversário na capital

Daniel Vilela (MDB) e o governador e candidato à reeleição José Eliton (PSDB) dedicaram o dia de ontem a realizar carreatas e comícios no interior do Estado. Enquanto isso, os demais concorrentes ao Palácio das Esmeraldas concentraram seus esforços na capital, com agendas mais comedidas. O emedebista passou por seis municípios em suas atividades de campanha: Anhang...