Política Candidatos iniciam corpo a corpo Maioria dos postulantes reservou o dia de ontem para participação em eventos externos, priorizando contato direto com eleitores em caminhadas pela capital e interior

A maioria dos candidatos ao governo de Goiás apostaram ontem em agendas externas e de contato direto com o eleitor. Kátia Maria (PT) teve compromissos internas de reuniões e entrevistas, mas encerrou o dia em uma caminhada no Setor Novo Horizonte, região Sudoeste de Goiânia. Acompanhada de candidatos a deputados, apoiadores e do candidato a vice, Professor Nivaldo (PCdoB)...