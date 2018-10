Política Candidatos do PSL destroem placa com homenagem a Marielle Franco no Rio Aliados da vereadora assassinada no último mês de março tinham colocado a inscrição em uma das esquinas da Praça Floriano, na Cinelândia, onde fica a sede da Câmara Municipal

O candidato a deputado estadual pelo partido de Jair Bolsonaro (PSL) e ex-candidato a vice-prefeito do Rio, em 2016, na chapa de Flávio Bolsonaro, Rodrigo Amorim postou foto no Facebook após destruir uma homenagem a Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada em 14 de março. Amorim contou na postagem que, com o candidato a deputado federal Daniel Silveira, do mes...