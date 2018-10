"Candidatos a governador de Goiás" está entre os 20 assuntos mais pesquisados no Google neste domingo (7), dia em que todos estão indo às urnas escolher não apenas o próximo chefe do Executivo estadual, mas também outros cinco cargos políticos do Executivo e do Legislativo. Os dados são do Trends, ferramenta que analisa os interesses dos internautas no site de buscas.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

O interesse nos candidatos ao governo de Goiás é o 19º assunto mais pesquisado hoje e já alcança mais de 10 mil buscas. O primeiro tema do ranking é "TRE", com mais de 200 mil pesquisas, seguido de "TRE RJ", que tem mais de 50 mil. Em terceiro, quarto e quinto estão os presidenciáveis Geraldo Alckmin (PSDB), Henrique Meirelles (MDB) e Jair Bolsonaro (PSL), respectivamente.

Em Goiás, há aumento repentino por buscas sobre o líder das pesquisas ao governo, Ronaldo Caiado (DEM), e ao senatoriável Jorge Kajuru (PRP). Entre os governadoriáveis, Daniel Vilela (MDB) é o segundo mais buscado, seguido por José Eliton (PSDB).