Política Candidatos à Presidência se reúnem com católicos e evangélicos Bolsonaro cumpre agenda no Rio de Janeiro e Haddad em São Paulo

Os candidatos à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) têm reuniões nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro e em São Paulo, com representantes da Igreja Católica e dos evangélicos, respectivamente. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º turno De manhã, Bolsonaro se encon...