Candidato que não tem apreço pelas pessoas não é possível, critica Alckmin

O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, acusou o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, de "não ter apreço" pelas pessoas. Questionado sobre as declarações do pedetista, Ciro Gomes, que chamou o adversário de "Hitlerzinho", disse que a política precisa enxergar as pessoas. "Um candidato que não tem apreço pelos mais pobres, pelas mulheres, pelos negro...