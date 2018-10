Política Campanhas entram com representação no TSE após entrevistas de Bolsonaro Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Geraldo Alckmin (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) pediram para serem entrevistados, pelo igual período, pela TV Band e rádio Jovem Pan

Na última semana antes do primeiro turno, as campanhas da Rede, do PT, do PSDB e do PSOL entraram com representações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a TV Band e a rádio Jovem Pan por conta das entrevistas de Jair Bolsonaro (PSL) na semana passada. Os adversários alegam tratamento privilegiado ao deputado federa...