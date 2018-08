Política Campanha ao governo de Goiás tem dez debates marcados As assessorias dos três candidatos mais bem colocados nas pesquisas afirmam que a intenção é participar de todos se agenda permitir

Veículos do Estado organizam pelo menos dez debates com os candidatos ao governo de Goiás. As assessorias dos três candidatos mais bem colocados nas pesquisas - Ronaldo Caiado (DEM), José Eliton (PSDB) e Daniel Vilela (MDB) - afirmam que a intenção é participar de todos eles se a agenda permitir. O debate do POPULAR e da CBN Goiânia está marcado para o dia ...