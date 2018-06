Política Caiado tem maiores índices entre eleitores com curso superior Veja dados estratificados por faixa etária e nível de instrução

Líder na segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR na corrida ao governo estadual, o senador Ronaldo Caiado (DEM) tem os maiores índices entre eleitores com curso superior (43,4%) e nas faixas de 25 a 34 anos e de 50 anos ou mais (39,8%, em cada). No grupo de jovens de 16 a 24 anos, o democrata registra 34,9%. No universo de eleitores de nível médio, Caiado...