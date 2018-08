Política Caiado tem 29,9 pontos de frente sobre Eliton Democrata amplia vantagem na 3ª rodada; Daniel varia para cima e empata com tucano

A dois meses das eleições, o senador Ronaldo Caiado (DEM) segue isolado na liderança da disputa ao governo de Goiás, com 39,8% das intenções de voto, de acordo com a terceira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada entre os dias 6 e 10 de agosto. O governador José Eliton (PSDB) tem 9,9% e o deputado federal Daniel Vilela (MDB), 8,6%, em empate técnico com o tucano. É...