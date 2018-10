Na primeira coletiva de imprensa após o resultado das eleições deste domingo (7), Ronaldo Caiado (DEM), eleito no primeiro turno com mais de 59% dos votos, disse que pretende agir, em um primeiro momento, no diagnóstico dos problemas para depois definir quais serão as prioridades.

Ele agradeceu aos goianos que votaram nele, chamou o fato de ter ganhado logo no primeiro turno de “histórico” e demonstrou preocupação com a situação fiscal de Goiás. “O nosso foco principal será o cidadão. Queremos implementar um processo de pacificação no Estado. Teremos tolerância zero com a corrupção e pretendemos ter o apoio dos funcionários públicos para reerguer Goiás, porque sem eles não conseguiremos”, disse ao emendar na sequência: “além disso, temos uma preocupação com situação fiscal de Goiás, que é preocupante. Ninguém sabe exatamente como o Estado se encontra agora e pretendemos realizar um diagnóstico, para depois tratar dos problemas encontrados. Queremos também resgatar a situação dos hospitais e da segurança pública”, completou.

A intenção de Ronaldo Caiado é estabelecer uma equipe de transição do atual governo, comandado por José Eliton (PSDB), para o seu mandato. Ele tomará posse no dia 5 de janeiro, no Palácio das Esmeraldas, e seguirá a gestão até 31 de dezembro de 2021.

Quanto ao secretariado, Caiado afirmou que ainda não estabeleceu uma equipe. “Nenhum partido me exigiu cargos e eu terei a liberdade de escolher os líderes de cada pasta. Recebo essa eleição com humildade e não vamos colocar os carros na frente dos bois. Iremos analisar os nomes para depois definir”, comentou.

Operação Cash Delivery

Quando questionado se a operação Cash Delivery, deflagrada pelo Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal (PF) na sexta-feira, 28 de setembro, impactou no resultado das eleições, Caiado não quis comentar o assunto. Apenas limitou-se a dizer: “o que a justiça determina, é preciso cumprir”.

A operação investiga o repasse irregular de aproximadamente R$ 12 milhões da empreiteira Odebrecht para as campanhas do ex-governador e ex-senador Marconi Perillo (PSDB) em 2010 e 2014. O ex-presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop) Jayme Rincón era o coordenador de campanha de José Eliton, mas foi preso no decorrer da ação. Ele foi solto na última sexta-feira (5).

Ligação

Ronaldo Caiado também informou que recebeu uma ligação do atual governador José Eliton, por volta das 19h de hoje, que o parabenizou pelo resultado das eleições. “Ele me informou também que deve reunir o secretariado já nesta segunda-feira (8) para dar andamento ao seu governo. Pedi para mantermos contato para já começar a fazer a transição de governo”.

História

Nascido em Anápolis, no Centro goiano, em 25 de setembro de 1949, Ronaldo Ramos Caiado é médico ortopedista, com formação pela Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em 1989, disputou as primeiras eleições diretas para a escolha do presidente da República desde a redemocratização após o fim do regime militar, quatro anos antes. Foi deputado federal por Goiás durante cinco mandatos. Até ser eleito neste domingo, atuava como senador, cargo para qual foi eleito em 2014.

É casado com a advogada Maria das Graças Landim Carvalho Caiado e tem quatro filhos: Maria, Marcela, Anna Vitória e Ronaldo Caiado Filho.