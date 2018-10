Política Caiado promete política de “cada um no seu quadrado” na hora de escolher secretariado “Os políticos que não acreditaram nas mudanças, perderam”, disse o governador eleito

“Serei governador de todos os goianos”, disse o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) durante entrevista ao Jackson Abrão na manhã desta segunda-feira (8). No entanto, quando questionado sobre a sua equipe, o futuro governador alertou que será “cada um no seu quadrado”. Com 59,73% dos votos válidos, Caiado se consagrou governador de Goiás na noite do último domingo (7). Para trabalhar ao seu lado neste momento de transiç...