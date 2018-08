Política Caiado lidera enquanto Daniel e José Eliton aparecem empatados, mostra pesquisa Ibope Candidato do DEM ao Governo de Goiás registrou 36% das intenções de voto em pesquisa Ibope encomendada pela TV Anhanguera

O senador Ronaldo Caiado (DEM) continua liderando a disputa pelo Governo de Goiás, aponta pesquisa Ibope encomendada pela TV Anhanguera. Na estimulada, em que são apresentadas as opções de voto aos entrevistados, ele registrou 36% das intenções, contra 10% do deputado federal Daniel Vilela (MDB) e 10% do governador José Eliton (PSDB). Candidata do PT, a presidente estadu...