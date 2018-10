Política Caiado faz discurso inflamado e caminha ao lado de manifestantes em ato pró-Bolsonaro em Goiânia Segundo o governador eleito, o candidato do PSL “vai devolver o Brasil aos brasileiros”

O governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) se uniu aos eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) na tarde deste domingo (21), em um ato a favor do candidato na Praça Cívica, em Goiânia. O futuro governador estava acompanhado do Senador Wilder Morais (DEM) e do deputado federal Delegado Waldir (PSL). De cima do carro de som, os políticos cantaram o Hino Nacional junto com os...