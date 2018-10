Política Caiado diz que mudará perfil da saúde em Goiás; Kátia e Weslei defendem fim da 'PEC do Teto' Candidatos debateram situação da área em encontro promovido pela TV Anhanguera, na noite desta terça-feira (2)

Em dois dos quatro blocos do debate da TV Anhanguera com os governadoriáveis, na noite desta terça-feira (2), o tema da saúde foi levantado. O candidato Ronaldo Caiado (DEM) foi o responsável por destinar as perguntas aos adversários. O primeiro a responder foi Weslei Garcia (PSOL). Depois, em outro questionamento, foi a vez de Kátia Maria (PT) apresentar argumentos. Caiado propôs...