Política Cabo Daciolo pede anulação do primeiro turno das eleições Além da anulação, o deputado federal do Patriota-RJ solicitou à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, a adoção do sistema de cédulas

O deputado federal Cabo Daciolo (Patriota-RJ) pediu nesta quarta-feira (10) à presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, a anulação do primeiro turno das eleições e a adoção do sistema de cédulas. O parlamentar, que concorreu à Presidência da República, aponta que no último domingo (7) "inúmeras denúncias de mau funcionamento" e de "adulteração d...