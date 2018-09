Política Cabo Daciolo ganha jogo para celulares e internet vai à loucura; baixe aqui Durante a jogatina, presidenciável pilota um helicóptero e deve desviar de obstáculos

O candidato à Presidência da República Cabo Daciolo virou um jogo para celulares Android. Com o nome de "Cabo Daciolo Adventures", o app gratuito já registra mais de 10.000 downloads na Google Play. No momento desta publicação, o game acumula 550 avaliações de jogadores com uma média de 4,7 estrelas, ante um total de 5 estrelas. Durante a jogatina, Daciolo pilota...