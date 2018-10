Política Câmara continua sendo uma das mais dominadas por homens no mundo Apesar do aumento no número de mulheres no Legislativo, País permanece abaixo da média mundial e mesmo dos países árabes

As eleições 2018 resultarão em um número maior de mulheres na Câmara de Deputados. Mas, numa comparação com o último ranking da representação feminina no Poder Legislativo, o Brasil ainda ocupará a posição modesta e abaixo da média mundial. Em 2014, 51 mulheres haviam sido eleitas para ocupar assentos na Câmara. Agora, foram 77 de um total de 513 d...