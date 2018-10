Política Burger King faz campanha contra o voto em branco nas eleições e vídeo viraliza nas redes; veja Vídeo publicitário já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações nas redes sociais

A rede de fast-food Burger King lançou, no último sábado (29), uma campanha de conscientização sobre a importância de não votar em branco nas eleições deste ano. Batizada de "Whopper em Branco", em menção ao sanduíche considerado carro-chefe da marca, a campanha se passa em uma unidade do Burger King na avenida Paulista, no Centro da cidade de São Paulo. Pessoas são entrevi...