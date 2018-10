O candidato do PSOL à Presidência da República, Guilherme Boulos, votou na manhã (7), no bairro de Perdizes, em São Paulo. Acompanhado da mulher Natália Szermeta e das filhas, Boulos foi recebido na entrada da PUC São Paulo por correligionários e apoiadores.

As imagens do candidato com a família foram divulgadas nas redes sociais.

Ontem (6) Boulos intensificou a campanhas nas redes sociais, pediu voto, destacou a importância da conscência e a necessidade de reagir às pressões.

“Não deixe manipularem seu voto nem com ódio nem com medo. Vote no que acredita”, apelou o candidato na sua conta no Twitter.