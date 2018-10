Política Bolsonaro vai à Arquidiocese do Rio reafirmar posição contra aborto e drogas O candidato do PSL declarou que "esse compromisso, mesmo estando em papel, já estava em nossos corações"

Após passar a terça-feira sem cumprir agenda externa de campanha, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, foi a Arquidiocese do Rio, na Glória, na zona sul da capital, na manhã desta quarta-feira, 17. O candidato se encontrou com o cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, para assumir compromissos contra o aborto e legalização das drogas. N...