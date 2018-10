Política Bolsonaro telefona para presidente da Argentina Segundo a Casa Rosada, ambos tiveram uma "conversa cordial"

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, telefonou na noite desta terça-feira (16) ao presidente da Argentina, Mauricio Macri, revelou o gabinete do chefe de Estado. De acordo com uma nota da Casa Rosada, ambos mantiveram uma "conversa cordial no contexto do atual processo eleitoral no Brasil". Além disso, Macri e Bolsonaro falaram sobre as "relações estrat...